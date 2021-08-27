جدد التزامه بمكافحة الإرهاب.. ملك المغرب يعزي بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الملك محمد السادس، عن التزام المغرب الراسخ بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة والتصدي للإرهاب.

جاء ذلك في برقية تعزية ومواساة، أرسلها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد يوم من انفجارات مطار كابول.

وعزى الملك المغربي، الرئيس الأمريكي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابول، وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وجاء في هذه البرقية، “علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابول” مخلفا عددا من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية".

وأعرب الملك للرئيس الأمريكي والأسر المكلومة والشعب الأمريكي، عن أصدق التعازي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأدى الهجوم الذي وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، إلى مقتل العديد من المدنيين وما لا يقل عن 13 جنديا أمريكيا.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها أجلت وحلفاؤها 12500 شخص من مطار كابول خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيت الأبيض إنه جرى نقل 8500 شخص من قبل الجيش الأمريكي مباشرة، و4 آلاف آخرين تم نقلهم بطائرات تابعة لحلفاء أمريكا.

وتقول واشنطن إن مهمة الإجلاء من أفغانستان أجلت 105 آلاف شخص حتى الآن.