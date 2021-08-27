الألومنيوم لقمة 3 سنوات.. السر عند الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن، خلال تعاملات الجمعة لتسجل أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات.

جاء هذا الارتفاع، بعد قرار السلطات الصينية بفرض قيود جديدة على الإنتاج للتقليل من استهلاك الطاقة.

وطالبت السلطات في مدينة تشانججي، بإقليم شينجيانج، الذي يتمتع بحكم ذاتي، 5 مصانع ألومنيوم بتخفيض الإنتاج اعتبارًا من أغسطس/آب الجاري، في إطار الحملة التي تقودها الحكومة الصينية للسيطرة على القطاع كثيف الطاقة، حسبما أفادت بورصة شنغهاي للمعادن، نقلاً عن بيان للحكومة المحلية.

وتشير وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، إلى أن صناعة الألومنيوم في الصين تواجه تغيرات ضخمة، إذ يبدو أن حملة بكين لمكافحة التلوث ستنهي سنوات من التوسع في الطاقة الإنتاجية.

كما أثرت أزمة الطاقة الموسمية على منتجي المعادن في مقاطعات جنوب الصين، مما أدى إلى استنزاف العرض، في وقت يزداد فيه الطلب.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، انخفض المخزون بشكل حاد في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وبورصة لندن للمعادن خلال الأشهر الأخيرة، بينما تم تداول عقود التسليم القريبة بعلاوة متزايدة على العقود الآجلة في البورصتين.

وارتفع مخزون الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.4% خلال تعاملات الجمعة، حيث قدم الفارق بين السعر الفوري، والسعر الآجل حافزًا للمساهمين للتلاعب بأسهم البورصة.

لكن المخزونات لا تزال بالقرب من أدنى مستوى لها في 5 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد انخفاض شبه مستمر منذ أواخر مارس/آذار الماضي.

وتتوقع شركة "جولدمان ساكس"، المزيد من المكاسب في المستقبل، حيث تضع تقديرات أسعار قياسية تتجاوز 3000 دولار بحلول أواخر العام المقبل.

والصين هي الدولة الأكثر إنتاجا للألومنيوم في العالم، بسبب الطلب الكبير للألمنيوم في البلاد للأغراض الصناعية، مثل صناعة علب الصودا والسيارات وغيرها من المنتجات.