أوغلو لأردوغان.. الأمة لا تستطيع تحمل تكاليف ترف حياتك



نتقد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال له إن "الأمة لا تستطيع مواكبة الترف الذي تعيش فيه".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف زعيم المعارضة قائلا "أردوغان يقول إن تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء".

وتابع "نرى جميعا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان".

وزاد قليجدار أوغلو قائلا "الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان"، داعيا الله "أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم أوصلوا تركيا إلى حافة المنحدر"..



وفي تصريحات أخرى، جدد قليجدار أوغلو، مطالبه بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا، قائلًا «سوف نرسلهم إلى بلادهم بالطبول والأبواق».

جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من قادة الرأي في مدينة تشوروم، الخميس، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت"، وتابعته "العين الإخبارية".

وأوضح زعيم المعارضة أن "الاقتصاد التركي جرى تسليمه إلى مجموعة من المرابيين في لندن"، مضيفًا: «استقلال تركيا الاقتصادي في خطر».

وأكد أن الدولة يجب أن تحكمها العدالة، مضيفًا "يجب أن تحكم الدولة وفقًا للدستور، فالدول ذات الاقتصاد القوي لها رأي في العالم".

وأردف قائلا "الديمقراطية تعني أمن الحياة والممتلكات، وتعني أن إرادة القضاء لا يمكن شراؤها بالمال. وهذا يعني بالضرورة حرية الإعلام والصحافة".

151 مليون ليرة لحماية أردوغان

وكانت بيانات رسمية تركية، قد كشفت بوقت سابق، عن إنفاق أكثر من 151 مليون ليرة لحماية الرئيس أردوغان، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب البيانات المالية للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، والتي أشارت إلى أنه تم إنفاق 151 مليوناً و162 ألف ليرة تركية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كنفقات لحماية أردوغان.