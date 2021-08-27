زعيم المعارضة ساخرًا: احذروا نوبات غضب أردوغان

سخر زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، من غضب الرئيس، رجب طيب أردوغان، من هجوم المعارضة عليه وكشفها لحقائق الأمور.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وتابعتها "العين الإخبارية"، الجمعة.

وقال زعيم المعارضة في تغريداته "نوبات غضب أردوغان أصبحت مقلقة ويجب التعامل معها بحذر شديد"، وذلك رداً على اتهامات أردوغان للمعارضة بأنها تروج الأكاذيب والشائعات، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم.

وأضاف قليتشدار أوغلو، قائلا، أنه لا يأخذ إهانات أردوغان على محمل الجد، ولكنه في حالة قلق على تركيا، متابعا "الرئيس الحالي لا يدير البلاد بشكل صحيح، علاوة على ذلك فهو يسلط اللجان الإلكترونية الخاصة به ضد المعارضة".

وكان أردوغان، قد هاجم زعيم المعارضة، في تصريحاته، الجمعة، ردًا على ذكره أن هناك 1.5 مليون مهاجر أفغاني داخل الأراضي التركية.

ورد أردوغان على قليتشدار أوغلو قائلا "يوجد فقط 300 ألف مهاجر أفغاني، منوهًا إلى مدى حساسية تلك التصريحات في تلك الفترة، إذ أن تركيا حساسة في الفترة الحالية تجاه أزمة المهاجرين غير النظاميين"

كما اتهم أردوغان، المعارضة التركية، بـ"ترويج الشائعات والأكاذيب" بشأن البنك المركزي التركي والاحتياطي الخاص به،

إذ سبق وأعلن أردوغان عن هدفه الوصول باحتياطي البنك المركزي إلى 115 مليار دولار، فيما كذبه قليتشدار أوغلو بأن احتياطي البنك المركزي 53 مليار دولار فقط.