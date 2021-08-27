شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أمريكية من خطورة عمليات الإجلاء من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض بعد يوم من هجوم في كابول أودى بحياة العشرات من بينهم 13 جنديا أمريكيا إن مستشارين أبلغوا الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة بأن الأيام القليلة المقبلة من عملية الترحيل الجارية من أفغانستان ستكون الأكثر خطورة إلى الآن.

وصدرت تلك التحذيرات في اجتماع بغرفة الطوارئ عقده بايدن مع مسؤولين في الأمن القومي والجيش ووزارة الخارجية بعد هجوم تنظيم داعش الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن المستشارين أبلغوا بايدن بأن من المرجح وقوع هجوم آخر في كابول على الرغم من أنهم وضعوا خططا لضرب متشددي داعش ردا على الهجوم الأول. وقالت ساكي إن القادة أبلغوا بأيدن بأن لديهم الموارد التي يحتاجون إليها.

وقالت ساكي: "الأيام القليلة المقبلة من المهمة ستمثل الفترة الأخطر إلى الآن".

والقوات الأمريكية الموجودة في الميدان بأفغانستان في حالة تأهب تحسبا لمزيد من الهجمات بينما تستمر جهود الإجلاء قبل مهلة 31 أغسطس للانسحاب الكامل من البلاد.