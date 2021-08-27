شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 19 وفقد عشرات في حادث عبارة ببنجلادش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لاقى 19 شخصا على الأقل حتفهم غرقا واعتُبر العشرات في عداد المفقودين بعد أن ارتطم مركب مكتظ بالركاب بسفينة تنقل الرمال اليوم الجمعة في أحدث مأساة تقع بالممرات المائية في بنجلاديش.

وقال أنيس الرحمن مسؤول الشرطة في منطقة براهمانباريا الشرقية التي وقع فيها الحادث "انتشلنا 19 جثة حتى الآن".

وأضاف أن بين القتلى تسع نساء وطفلين وأن "عملية انتشال المفقودين مستمرة".

وقال مسؤولو الشرطة إنهم لا يعرفون عدد المفقودين على وجه الدقة، لكن ركابا قالوا إن أكثر من 50 كانوا على متن العبارة، فيما قال حياة الدولة خان مدير المنطقة إن بعضهم تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ أو تم إنقاذهم.

ويلقى المئات حتفهم كل عام في حوادث العبارات ببنجلاديش، ذات الأرض المنخفضة والممرات المائية الواسعة ومعايير السلامة الرخوة.

وتوفي 26 على الأقل غرقا في نهر بادما في مايو أيار بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بالركاب بسفينة بضائع تحمل الرمال.