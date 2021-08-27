خطة تأمين قمة بغداد تشهد قطوعات في هذه المناطق

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن قطوعات ستشهدها بعض مناطق العاصمة بغداد، ضمن إطار خطة تأمين "قمة بغداد".

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قطعات مديرية المرور العامة دخلت بحالة الانذار القصوى ضمن خطة تأمين القمة، وستباشر بقطع منطقة الواجب (طريق مطار بغداد والمنطقة الخضراء وبعض مناطق الكرادة) في الساعة السادسة من صباح يوم غد".



وتحتضن العاصمة بغداد، يوم غد السبت، مؤتمر قادة دول الجوار، الذي دعت إليه حكومة مصطفى الكاظمي، في محاولة لاستعادة دور العراق في المنطقة.

