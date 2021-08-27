بعد مطاردة واشتباكات.. الإطاحة بإرهابي وهروب آخر في الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن مطاردة عجلة يستقلها ارهابيين اثنين، والاشتباك معهم، والقبض على احدهم مع العجلة في صحراء الانبار.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- والتي قامت بتزويدها لقطاعاتنا البرية قبل يومين تم التاكيد فيها على وجود عجلة للارهابيين ستسلك عمق الصحراء بالانبار".



وبينت، أنه "بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد العجلة التي يستقلها ارهابيين اثنين في عمق الصحراء جنوب الطريق السريع (طريبيل) مما استوجب ملاحقتها من قبل قوة برية من كتيبة استطلاع الفرقة وقوة من لواء المشاة ٧٤ والفوج الرابع منه بالاضافة الى المفارز الاستخبارية المذكورة، وتم الاشتباك مع الارهابيين الامر الذي اضطرهم للتوقف وهروب احد الارهابيين بينما تمت محاصرة الاخر والقبص عليه وبصحبته سلاح M4 مع العجلة وهو احد الارهابيين الذين صدرت بحقهم مذكرتي قبض قضائية".



وأشارت إلى أن "القوات الأمنية ما زالت تقوم بعملية تفتيش للمنطقة لالقاء القبض على الارهابي الاخر".