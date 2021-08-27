انت الان تتابع خبر العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات فايزر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم الجمعة، عن تسليم العراق 500 ألف جرعة من لقاح فايزر.
وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، إن "الولايات المتحدة تسلم العراق 500 ألف جرعة من لقاحات كوفيد19 في السليمانية".
وأضافت، "ندعم التطعيمات الآمنة والفعالة من خلال توفير 3 شاحنات مبردة للمساعدة في النقل الآمن للقاح والأدوية المهمة الأخرى عبر ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان في البلاد".
وأضافت، "ندعم التطعيمات الآمنة والفعالة من خلال توفير 3 شاحنات مبردة للمساعدة في النقل الآمن للقاح والأدوية المهمة الأخرى عبر ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان في البلاد".