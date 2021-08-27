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العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات فايزر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم الجمعة، عن تسليم العراق 500 ألف جرعة من لقاح فايزر.
وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، إن "الولايات المتحدة تسلم العراق 500 ألف جرعة من لقاحات كوفيد19 في السليمانية".

وأضافت، "ندعم التطعيمات الآمنة والفعالة من خلال توفير 3 شاحنات مبردة للمساعدة في النقل الآمن للقاح والأدوية المهمة الأخرى عبر ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان في البلاد".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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