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السعودية تطالب بحكومة شاملة بأفغانستان.. وتدعو المغرب والجزائر للحوار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مندوب لدى الأمم المتحدة بتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان، محذرا من "تحولها لمقر للإرهاب".

وقال المُعلمي، خلال تصريحات تلفزيونية: "نأمل أن يبادر المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن بتطبيق القرارات الدولية وعدم اتباع الأسلوب ذاته الذي انتهجه أسلافه".

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "لن نكتفي بالخطاب الشفهي من إيران وننتظر منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف التوتر في العلاقات".

وحول محادثات فيينا، قال: "نرى أن محادثات فيينا يمكن أن تنجح إذا تطرقت لبرنامج الصواريخ الإيرانية وأنشطة طهران بالمنطقة".

وأشار المُعلمي إلى أن "قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر مؤلم"، مضيفا: "لا مبرر لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب وندعو لحل خلافاتهم عبر الحوار".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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