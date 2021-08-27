شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ناعيا حمدى الكنيسى: كان رمزا إعلاميا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإذاعى القدير حمدى الكنيسى الذى وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، وقال نقيب الإعلاميين أن الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وابا تعلمنا منة الكثير على المستوى الشخصى والاخلاقى والعمل الإدارى والمهني.

وأضاف طارق سعدة أن الراحل كان من رواد الإذاعة المصرية حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها "ليالى الشرق، والرياضة العربية فى أسبوع كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973، وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه "مع العمال العرب دعوة على السحور وعمل مذيعًا للنشرة فى البرنامج العام وتدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن الراحل كان واحدًا من أبرز مراسلى حرب أكتوبر 1973 وله مواقف وطنية كثيرة فضلا على أنه تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين.

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الإذاعى القدير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.