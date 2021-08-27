شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين ناعيا حمدى الكنيسى: أحد رواد العمل الإعلامى وعلامة فى تاريخ الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإذاعى القدير الراحل حمدى الكنيسى الذى رحل عن عالمنا اليوم تاركا أرث من الأعمال الإذاعية المتميزة تعد بصمة وعلامة مميزة فى تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال حسين زين أن الراحل يعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامى قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التى ستظل محفورة فى عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، ودوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكرى بحرب اكتوبر المجيدة.

وأضاف حسين زين أن الراحل بذل من الجهد الكبير فى تطوير العمل بالإذاعة المصرية خلال فترة رئاسته لها، وتتلمذ على يده أجيال من أبناء الإذاعة المصرية، كما قدم أفكارا ورؤى أسهمت فى تطوير العمل بالوطنية للإعلام كونه عضوا سابقا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وكان له أيضًا بصمات واضحة فى العمل النقابى خلال فتره رئاسته لنقابه الإعلاميين.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.