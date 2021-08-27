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إنقاذ ٤٢ شخصًا من الغرق بشواطئ رأس البر

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مدينة رأس البر، توافد المئات من الأسر للاستمتاع بالنسيم والمتنزهات وقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، اليوم الجمعة، تزامنًا مع تكثيف التواجد الأمني وانتشار الكمائن على الطرق.

وأعلن اللواء حسين لبيب، رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بالتباعد بين الشماسي، والعمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية.

وأوضح أنه جرى إنقاذ ٤٢ حالة من الغرق، وتسليم ٤٩٥ طفلًا تائهين إلى ذويهم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولاً بأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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