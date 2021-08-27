رئيس بنك مصر يعلن نجاح الداخلية والرقابة الإدارية في القبض على سارقي حسابات بعض العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، على صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، إن قوات الأمن والرقابة الإدارية نجحت في إلقاء القبض على المحتالين الذين سطوا على حسابات بعض عملاء البنك.

وكان بنك مصر حذر عملاءه السبت الماضي من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين بعد واقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة بفرع سمالوط وآخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لأخرين بالرغم من تلك التحذيرات.

وقال الأتربي في تعليق على فيسبوك: "تحية من القلب للداخلية والرقابة الإدارية للمجهود العظيم الذي تم للقبض على المحتالين في وقت قياسي والسهر المتوالي دون راحة مما يدل على تفانيهم في عملهم وإمكانياتهم سواء البشرية أو التقنية".

وأضاف: "أهيب بجميع عملاء البنوك بعدم مشاركتهم أي بيانات مع أي شخص تليفونيا حتي لو ادعى أنه موظف في البنك أو في جهة حكومية أو في البنك المركزي هام هام جدا لعدم التعرض لعمليات الاحتيال والإبلاغ فورا عن هذه الحالات والبنوك مستمرة في حملات التوعية".

وكان الأتربي، قال السبت الماضي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن 13 واقعة نصب وقعت على العملاء خلال الفترة الماضية بمبالغ تجاوزت 2 مليون و700 ألف جنيه.