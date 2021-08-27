داعش تُعلن مسؤوليتها عن عملية مطار كابول وتقول ان المنفذ اسمه عبدالرحمن اللوغري

اسماعيل عبد الحي - تداولت وسائل إعلام، أنباء عن إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجمات في محيط مطار حامد كرازاي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة في حسابها على قناة تليجرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول.

وقالت أعماق، إن المنفذ يدعى عبد الرحمن اللوغري، وعرضت صورته، وأشارت إلى أنه تمكن من الوصول إلى مسافة لا تزيد عن 5 أمتار من المترجمين الأفغان المتعاونين مع قواته التحالف والمحتشدين للمغادرة، والقوات الأمريكية وقام بتفجير نفسه في الجمع.