لقاح جديد يظهر كفاءة عالية ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهر لقاح من إنتاج شركة «تشونجتشينج زيفي للمنتجات الحيوية» فعالية بنسبة 82% ضد الإصابات الشديدة بمرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء نقلا عن الشركة الصينية، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المسمى «زد اف 2001» أظهرت كفاءة بنسبة 92,93% ضد سلالة «ألفا» من فيروس كورونا المستجد ونحو 78% ضد سلالة «دلتا» شديدة العدوى.

وأضافت الشركة أن الأشخاص، الذين تلقوا اللقاح، لم يتوف منهم أحد أو يدخل قسم الرعاية المركزة. وتستند النتائج على تحليل مؤقت لـ221 إصابة في الدراسة التي اشتملت على 28 ألفا و500 شخص.

ولقاح «زيفي» هو الخامس الذي يُطور داخل الصين، بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، وهو أعلى هيئة للأبحاث العلمية في البلاد.