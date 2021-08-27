بريطانيا تعلن مقتل مواطنين في الهجوم على مطار كابل أمس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت السلطات البريطانية عن مقتل بريطانيان، إضافة إلى طفل مواطن بريطاني ثالث، في الهجوم الذي استهدف مطار كابل، الخميس، واسفر عن مقتل 85 شخصا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “تبلغت بحزن عميق مقتل مواطنين بريطانيين اثنين إضافة الى طفل مواطن بريطاني آخر الخميس في الهجوم الارهابي”، لافتا الى “إصابة بريطانيين اثنين آخرين”.

واضاف “كانوا أبرياء، وهو امر مأسوي ان يتم اغتيالهم بايدي إرهابيين جبناء فيما كانوا يسعون إلى تأمين سلامة احبائهم في المملكة المتحدة”. وتم تقديم مساعدة قنصلية إلى عائلات الضحايا.

وتابع راب “لن ندير الظهر لمن يعولون علينا حين يكونون في حاجة ولن ندع الإرهابيين أبدا يمارسون عليها التخويف”.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الخميس الهجوم على مطار كابل الذي خلف 85 قتيلا بينهم 13 جنديا اميركيا.

وصباح الجمعة، اعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس ان عملية الإجلاء التي تنفذها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي “خلال بضع ساعات”، موضحا أن نحو 14 الفا من البريطانيين والأفغان تمت مساعدتهم في إطار المهمة البريطانية منذ منتصف أغسطس، مع إقراره بعدم التمكن من إجلاء ما يصل إلى 150 بريطانيا، وما بين 800 و1100 أفغاني مؤهلين لادراجهم ضمن البرنامج الذي يشمل الطواقم الأفغانية العاملة محليا لحساب لندن.