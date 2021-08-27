هل يتم حقاً الإفراج عن اليميني المتطرف “بريفيك” الذي قتل 77 شخصاً في النرويج؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 28 دقيقة

قبل عشر سنوات وبالتحديد في 22 يوليو/تموز عام 2011، أقدم اليميني المتطرف أندرس بريفيك على قتل 77 شخصا في هجومين في أوسلو وجزيرة أوتويا في النرويج.

وخلال التخقيقات معه، اعترف بريفيك بارتكابه المجزرة في الهجومين، ولكنه لم يعترف بأنه مذنب حينها.

واليوم ذكرت صحيفة VG النرويجية، أن محكمة إقليمية في النرويج ستنظر في الإفراج المشروط عن اليميني المتطرف بريفيك.

وكان القاتل قد نقدم في سبتمبر 2020، بطلب للإفراج المشروط، حيث أمضى أكثر من 8 سنوات في السجن من أصل 21 عاما حكم عليه بها، وهو الآن مؤهل نظريا للتقدم بمثل هذا الطلب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النيابة العامة في أوسلو، تعارض الإفراج عن بريفيك، لذلك سيتم النظر فيه في المحكمة.

ونوهت الصحيفة، بأن محكمة مقاطعة تيليمارك (حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب أوسلو) ستنظر بقضية الإفراج المشروط عن بريفيك. ولم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، لكن سيتم النظر في القضية قبل نهاية هذا العام.