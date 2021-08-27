اخبار العالم

بالفيديو.. الشرطة الأسترالية تلقي القبض على “عدو الصحة العامة رقم واحد”!

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 59 دقيقة

الشرطة الاسترالية

أعلنت السلطات الأمنية في أستراليا عن إلقاء القبض على شاب عشريني، متهم بمحاولة إلحاق الضرر بالصحة العامة، لرفضه إجراء العزل الصحي بعد أن علم بإصابته بفيروس .

وكان الشاب أنتوني كرم (27 عاما) قد علم بإصابته بفيروس كورونا، الذي يؤدي لمرض “كوفيد-19″، قبل نحو أسبوعين، وفر من مكان الحجر الصحي الإجباري، لتطلق السلطات بعد ذلك عمليات مطاردة بحثا عنه.

ونشرت السلطات الأسترالية لقطات تظهر لحظات القبض على كرم، مساء الخميس، في منطقة سيدني، وكان الشاب يسعل فيها، ما يظهر الخطر الذي كان يشكل على المجتمع، رغم أنه السلطات ألبسه الأقنعة الواقية من الفيروس.

ووصف كرم بأنه “عدو الصحة العامة رقم واحد” في أستراليا.

وعندما واجه الشاب العشريني الصحفيين، أثناء اقتياده، أصر على أنه لم يتركب أي خطأ، مشيرا إلى أن لديه دليلا يثبت عكس ذلك.

ووجهت إليه السلطات 13 تهمة، من بينهم الظهور في أماكن عامة وتسهيل انتشار الوباء وعدم الامتثال لإجراءات مكافحة “كوفيد-19″، بما في ذلك العزل الذاتي.

وبحسب تقارير محلية، فقد رفض كرم الرد على مكالمات مسؤولي الصحة العامة، الذين اضطروا إلى استدعاء الشرطة بعد ذلك، لتكتشف الشرطة أن العنوان كان مزورا.

وبسبب فراره من مكان العزل المفترض، خشيت السلطات أن يتسبب بإصابة الآلاف، خاصة بعد أن تم تشخيص إصابته الإيجابية بالمرض.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا