الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيري مطار كابل إلى 170

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

نقلت شبكة “سي بي إس” الأميركية، اليوم الجمعة، عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية القول إن حصيلة قتلى تفجيري مطار كابل ارتفعت إلى 170 قتيلا على الأقل.

وذكرت أن عمليات الإجلاء الجوي استؤنفت من مطار كابل بعد أقل من يوم على الهجوم، الذي أدى أيضا إلى مقتل 13 عسكريا أميركيا، إضافة إلى عشرات الإصابات بين الجنود الأميركيين والمواطنين الأفغان.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة طالبان أنها اعتقلت عناصر من الأمن الوطني الأفغاني تورطوا في الفوضى، فيما قال مسؤول من الحركة إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابل.

وقال المسؤول، بحسب ما نقلت عنه “رويترز”: “فقدنا أشخاصا أكثر من الأميركيين”. وأضاف أنه لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد يوم 31 أغسطس. وشدد على أن حراس طالبان سيضعون أبراج مراقبة حول كل المطارات الأفغانية.

وذكرت طالبان أن أي أفغاني يحمل وثائق قانونية بمقدوره مغادرة كابل، معلنة أن وفدا من الحركة التقى مبعوثا فرنسيا في الدوحة لبحث تطورات أفغانستان.