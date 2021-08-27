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تشاهدون في نشرة السومرية.. ملفات الانتخابات وقمة بغداد والتجاوزات

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد قرار الانسحاب.. الصدر يعود للمشاركة في الانتخابات،، ويدعو أنصاره إلى مشاركة مليونية.
= تأييدا لقرار العودة.. مدينة الصدر تتضامن مع زعيمها.. وترحيب سياسي بالغاء المقاطعة.

= انتشار امني كثيف في بغداد لتأمين القمة الاقليمية،، الأضداد على طاولة الملتقى.. والأعين على الوساطة العراقية.


= اشتباك بين قوات الامن وحماية برلماني بسبب التجاوزات،، وعائلة تناشد استرداد حقها من شخص متنفذ.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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