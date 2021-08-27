انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. ملفات الانتخابات وقمة بغداد والتجاوزات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد قرار الانسحاب.. الصدر يعود للمشاركة في الانتخابات،، ويدعو أنصاره إلى مشاركة مليونية.
= تأييدا لقرار العودة.. مدينة الصدر تتضامن مع زعيمها.. وترحيب سياسي بالغاء المقاطعة.
= انتشار امني كثيف في بغداد لتأمين القمة الاقليمية،، الأضداد على طاولة الملتقى.. والأعين على الوساطة العراقية.
= اشتباك بين قوات الامن وحماية برلماني بسبب التجاوزات،، وعائلة تناشد استرداد حقها من شخص متنفذ.
= انتشار امني كثيف في بغداد لتأمين القمة الاقليمية،، الأضداد على طاولة الملتقى.. والأعين على الوساطة العراقية.
= اشتباك بين قوات الامن وحماية برلماني بسبب التجاوزات،، وعائلة تناشد استرداد حقها من شخص متنفذ.