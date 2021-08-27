حصيلة جديدة لهجوم مطار كابل

وقالت شبكة "سي بي أس" الأميركية، نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية قوله إن حصيلة قتلى الانفجارين 170 قتيلا على الأقل، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من القتلى أفغان.

وقتل في الانفجارين، اللذين تنبناهما تنظيم داعش الإرهابي، 13 جنديا أميركيا، في أسوأ هجوم تتعرض له القوات الغربية في أفغانستان منذ 2011.



وذكرت حركة طالبان أنها فقدت 28 من مقاتليها في الهجوم.

وبدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في أحد مستشفيات العاصمة كابل أن الانفجارين أوقعا نحو 120 جريحا.

وتوقع مسؤول أفغاني أن تكون حصيلة القتلى أكبر بكثير، لأن عدد من السكان شاركوا في عملية نقل الجثث خارج مكان الانفجارين.

واستهدف الهجوم الإرهابي الأول، إحدى بوابات المطار، فيما استهدف الثاني فندقا مجاورا.

