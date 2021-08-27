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رسميا.. رونالدو يعود الى مسرح الاحلام

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-27 | 17:59

رسميا.. رونالدو يعود الى مسرح الاحلام

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميًا عن توصله لاتفاق مع نادي يوفنتوس من أجل التعاقد مع خلال الصيف الجاري.
وقال اليونايتد بأنه "أنهى الاتفاق مع اللاعب والنادي على ضمه وينتظر رونالدو تأشيرة الدخول لإنجلترا والخضوع للفحص الطبي".

وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة بخلاف ما قدمه مع وفوزه ب 30 بطولة رئيسية خلال مسيرته.

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