انت الان تتابع خبر رسميا.. رونالدو يعود الى مسرح الاحلام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-27 | 17:59
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميًا عن توصله لاتفاق مع نادي يوفنتوس من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الصيف الجاري.
وقال اليونايتد بأنه "أنهى الاتفاق مع اللاعب والنادي على ضمه وينتظر رونالدو تأشيرة الدخول لإنجلترا والخضوع للفحص الطبي".
وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة بخلاف ما قدمه مع ريال مدريد وفوزه ب 30 بطولة رئيسية خلال مسيرته.
وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة بخلاف ما قدمه مع ريال مدريد وفوزه ب 30 بطولة رئيسية خلال مسيرته.
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