رسميا.. رونالدو يعود الى مسرح الاحلام

وقال اليونايتد بأنه "أنهى الاتفاق مع اللاعب والنادي على ضمه وينتظر رونالدو تأشيرة الدخول لإنجلترا والخضوع للفحص الطبي".

وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة بخلاف ما قدمه مع ريال مدريد وفوزه ب 30 بطولة رئيسية خلال مسيرته.

