قصف تركي شمال العراق غداة قمة إقليمية ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مسؤول محلي كردي، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني بقصف جوي تركي استهدف مركبة تابعة لهم عند محافظة دهوك، شمال العراق.

وقال مدير ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك، سربست صبري، في تصريح تابعته ”الخليج 365”، إن "طائرات تركية قصفت سيارة عسكرية كانت تقل مسلحين في حزب العمال الكردستاني التركي ظهر اليوم الجمعة في سفح جبل متين شمال شرقي محافظة دهوك".

وأضاف صبري، أن "القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بعد تدمير السيارة"، دون تحديد عدد الضحايا.

وتواصل تركيا عملياتها العسكرية منذ أكثر من عام في شمال العراق ضمن الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

يأتي ذلك التصعيد الاخير ، غداة انعقاد مؤتمر إقليمي في العاصمة العراقية، بغداد ، يستضيف خلاله رؤساء وزعماء ومبعوثي دول مجاورة، بينها تركيا.

ومن المتوقع ان تعرض بغداد، خلال المؤتمر الذي يعقد غداً السبت، بحضور أوربي غربي، ملف الانتهاكات التركية في شمال العراق، ووضع المعالجات التي تحفظ سيادة البلاد من الانتهاكات المتكررة والسياسات العدوانية التي تتبعها أنقرة.