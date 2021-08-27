شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان لافروف: نحتاج لبعض دول الجوار في قمة الـ20 حول أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي دي مايو، أن بلاده ستنسق مع حلفائها وجميع الدول التي تسعى لإعادة الاستقرار في أفغانستان.

لافروف شدد على الحاجة لبعض دول الجوار للمشاركة في قمة الـ20 بشأن أفغانستان.

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كما شدد وزير الخارجية الروسي على استعداد بلاده لدعم الاتفاقات التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع طالبان ولم تنفذ. كما أكد على ضرورة حماية دول الجوار من التداعيات في أفغانستان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، على دعم الشعب الأفغاني والسعي لعقد قمة لمجموعة العشرين لبحث الأوضاع في أفغانستان، لافتا الى أن روما تتواصل مع دول الجوار الأفغاني لتقديم المساعدة بشأن موجات الهجرة ر الخارجية

قال إن سياسة الأمن لها الأولوية في أفغانستان، مشيرا إلى أن إيطاليا وعدت بتقديم آلية للحوار حول أفغانستان بمجموعة الـ20.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إنها تتوقع أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021، وإن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي وثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، فيما أكدت اليونيسيف تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأسابيع الأخيرة بأفغانستان.

وصرحت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحافيين قائلة "نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو".

واستؤنفت جهود الإجلاء بعد الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل العشرات منهم 13 جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابل مساء أمس الخميس، وتتأهب القوات الأميركية تحسبا لمزيد من الهجمات المحتملة.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية التي تحرس مطار كابل بحلول 31 أغسطس وهي المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن، الأمر الذي سيخلف فراغا أمنيا.