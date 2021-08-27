وصول شحنة ثانية من المساعدات السعودية للجزائر

27 أغسطس , 2021
استلمت الجزائر الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية على إثر الحرائق التي شهدتها مؤخرا عدة ولايات في البلاد.
وأكد الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري، أحمد ميزاب، أن هذه “الهبة التضامنية من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة تنم عن الروابط الأخوية بين البلدين والتعاون في المجال الإنساني”.
من جانبه، قال مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة إن “هذه الشحنة تعد الثانية من نوعها وتمت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الذي امر بتوجيه مساعدات عاجلة للجزائر”.
وأضاف: “استكمالا لهذه المساعدات سيبقى فريق مركز الملك سلمان بالجزائر لتحديد نوع المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة من الحرائق”.
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