القوات الأجنبية تستأنف عمليات الإجلاء في أفغانستان

بدا الوضع هادئاً يوم الجمعة في كابول، خصوصاً حول المطار حيث عزز عناصر طالبان حواجزهم؛ بعد أن أدى الهجوم المزدوج إلى مقتل 13 جندياً أميركياً على الأقل وجرح ثمانية آخرين، بحسب البنتاغون، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد الجيش الأميركي في أفغانستان منذ 2011.

وارتفعت الجمعة حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفّذه تنظيم الدولة الإسلامية في مطار كابول إلى 85 قتيلاً، في ظلّ أجواء متوترة قبل أيام من الانتهاء المرتقب لعمليات إجلاء الأجانب والأفغان الذين يحاولون الفرار من نظام طالبان الجديد.

أثار الهجوم الذي وقع الخميس عند حلول الظلام، الفوضى والذعر في صفوف آلاف الأفغان الذين احتشدوا في المكان على أمل الصعود على متن إحدى الطائرات التي استأجرتها الدول الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات القتلى والجرحى، ممدين في مياه قناة صرف صحي، ويحيط بهم مسعفون غير مجهزين. وكان رجال ونساء وأطفال يركضون في كل الاتجاهات للابتعاد عن مكان الانفجار.

وقال مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها طالبان منتصف آب/أغسطس لوكالة فرانس برس، إن "هناك عدداً كبيراً من النساء والأطفال بين الضحايا. معظم الناس مصدومون". وكشف عن حصيلة جديدة للهجوم تبلغ 72 قتيلاً على الأقل و150 جريحاً استناداً إلى معلومات تمّ جمعها من المستشفيات المحلية.

الرئيس الأميركي يتوعّد بالرد

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس بالرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 جندياً اميركياً خارج مطار كابول الدولي. وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض، بعد ساعات من إعلان البنتاغون أن 12 من أفراد الخدمة قتلوا في تفجيرين انتحاريين منفصلين بالخارج: "لن نسامح ولن ننسى. سنطاردكم ونجعلك تدفعون الثمن".

بعد وقت قصير من حديث بايدن، أعلنت القيادة المركزية الأميركية وفاة جندي أمريكي إضافي، وإصابة 18 بجروح. وقال بايدن بنبرة هادئة لكن حازمة، إنه طلب من الجيش الأمريكي الرد على الانفجارات.

وقال بايدن "سنرد بقوة ودقة في وقتنا وفي المكان الذي نختاره وفي اللحظة التي نختارها". وتابع، "إليكك ما تحتاجون إلى معرفته: لن ينتصر إرهابيو داعش هؤلاء".

إجلاء القوى الأجنبية من أفغانستان

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه تم إجلاء حوالي 12500 شخص من أفغانستان من قبل القوات الأميركية يوم الخميس، مما رفع إجمالي من تم إجلاؤهم منذ تولي طالبان السلطة في 14 أغسطس إلى حوالي 105000 شخص.

وتم إجلاء حوالي 5000 من هؤلاء مساء الخميس، وفقا لإحصاءات البيت الأبيض.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البريطانية قامت بإجلاء حوالي 13708 أشخاص منذ 13 أغسطس، بما في ذلك 7975 في إطار برنامج إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية لأولئك الذين عملوا مع المملكة المتحدة خلال الحرب.

كما أعلنت وزارة الدفاع أن المملكة المتحدة تستعد لسحب جميع القوات من البلاد. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع بن والاس إن الإجلاء سينتهي على الأرجح في غضون "ساعات"، بحسب وكالة رويترز.



أعلنت السويد أنها أنهت الجمعة عملياتها للإجلاء من كابول، بعدما أجلت أكثر من 1100 شخص منذ سقوط أفغانستان في أيدي طالبان.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند في مؤتمر صحافي إنّ "الظروف الصعبة للغاية والمحفوفة بالمخاطر لم تسمح لنا بإجلاء مزيد من السويديين والموظفين المحليين".

بريطانيا أجلت أكثر من 5700 شخص من أفغانستان

كما أعلنت إسبانيا الجمعة انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول "آخر رحلتين اسبانيتين" إلى دبي بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وقالت رئاسة الحكومة الاسبانية في بيان إنه "بهاتين الرحلتين، انتهت عملية الإجلاء الإسبانية لمتعاونين أفغان وعائلاتهم".

واضافت أن طائرة عسكرية أولى من طراز "ايه-400ام" وصلت إلى دبي من كابول عند الساعة 04,45 بتوقيت غرينتش وحطت الثانية عند الساة 05,20 ت غ.

ونقل على متن هاتين الرحلتين الأخيرتين 81 إسبانيا كانوا لا يزالون في أفغانستان بينهم عدد طاقم السفارة وعسكريون في سلاحي البر والجو وأربعة عسكريين و85 من المتعاونين الأفغان مع إسبانيا والبرتغال وحلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة إنه من المقرر أن يصلوا عند الساعة 14,45 ت غ إلى قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية بالقرب من مدريد على ماتن رحلة تابعة لشركة الطيران "اير أوروبا".

وأجلت القوات المسلحة الإسبانية خلال هذا الجسر الجوي 1900 أفغاني هم موظفون عملوا لحساب إسبانيا والولايات المتحدة والبرتغال والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحلف الأطلسي، وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى موظفي السفارة الإسبانية في كابول.

ودانت روسيا "بأشد العبارات" الهجوم الانتحاري على مطار كابول الذي أسفر عن 85 قتيلاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة.

وقال بيسكوف إلى الصحافة "للأسف، تتأكد التوقعات المتشائمة التي تفيد أن تنظيمات إرهابية، على رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، ستستغل بالطبع الفوضى في أفغانستان". وأضاف "الخطر كبير بالنسبة للجميع. وهذا الأمر يبقى أعظم دافع للقلق".

قال وزير الدفاع الاسترالى بيتر داتون الجمعة إنّ جميع الجنود الاستراليين الذين كانوا لا يزالون فى افغانستان غادروا البلاد فى اليوم السابق للتفجير الانتحارى فى مطار كابول الخميس، مشيرا إلى "معلومات استخباراتية واضحة جدا" ومحذرا من مزيد من الهجمات.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحافي الجمعة "تمكنا من تأمين مغادرة باقي الموظفين الأستراليين خلال الليلة الماضية قبل وقت قصير من وقوع الحوادث المروعة في تلك الليلة".

وأضاف موريسون أنه على مدى تسعة أيام بمساندة من القوات الأميركية والبريطانية، ساعدت القوات الأسترالية في إجلاء حوالى 4100 شخص بينهم 3200 أسترالي ومواطن أفغاني حصلوا على تأشيرات استرالية.

وتابع رئيس الوزراء أن أستراليا أنهت عمليات الإجلاء ودخلت "مرحلة ما بعد الإجلاء".

من جهته، صرح وزير الدفاع الأسترالي لقناة "ناين نتوورك" الجمعة أنه "كانت هناك معلومات واضحة جدا بأن (تنظيم) الدولة الاسلامية لولاية خراسان ينوي أن يضرب وأن يضرب بقوة وهذا ما فعلوه".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص أكثر تطرفا من طالبان وهم في حالة حرب مع طالبان، لذلك هذا وضع معقد بشكل مخيف"، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسائل نصية إلى الأستراليين في أفغانستان لتحذيرهم من خطر حدوث هجوم بالقرب من المطار.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن تركيا أجرت أول محادثات لها مع طالبان في كابول، موضحا أن أنقرة ما زالت تجري تقييما لاقتراح الحركة الإسلامية لإدارة مطار العاصمة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي.

وقال إردوغان للصحافيين "أجرينا أولى محادثاتنا مع طالبان واستغرقت ثلاث ساعات ونصف ". وأضاف "اذا لزم الامر، ستتاح لنا الفرصة لاجراء مثل هذه المحادثات مرة اخرى".

بعدما أشار إلى أن المحادثات جرت في جزء عسكري من مطار كابول حيث تتمركز السفارة التركية بشكل مؤقت، أوضح إردوغان أن حركة طالبان تريد تولي ضمان الأمن في المطار لكنها اقترحت على أنقرة تأمين الجانب اللوجستي.

وتابع "يقولون: سنضمن الأمن وأنتم تقومون بالتشغيل (المطار). لم نتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة بعد".

وشدد على أن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 85 شخصا على الأقل بينهم 13 جنديا أميركيا أمام المطار مع انتهاء عمليات الإجلاء تدريجيا، كشف أهمية تحديد تفاصيل كيفية تأمين المطار.

أبرز الأحداث منذ دخول مقاتلي طالبان إلى أفغانستان

صرح وزير الدولة للشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون أن باريس يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان "بعد" مساء الجمعة.

وقال بون لإذاعة "أوروبا 1" إنه "قد يستمر ذلك بعد مساء الجمعة لكن علينا توخي الحذر بشأن هذا الموضوع".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس صرح الخميس أن فرنسا تنوي استكمال عمليتها مساء الجمعة حسب المهلة التي "فرضها" الأميركيون.

وهذا ما ورد أيضا في تصريحات أدلى بها صباح الجمعة وزير النقل جان بابتيست جباري الذي تحدث لقناة "سينيوز" عن "آخر الرحلات هذه الليلة".

لكن فرنسا لا تزال تحاول إجلاء مئات الأفغان في أجواء من الفوضى بعد الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم 13 جنديا أميركيا في المطار الخميس في كابول.