النصر: نرحب بعودة الصدر للمشاركة في الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - رحب ائتلاف النصر، اليوم الجمعة، بعودة التيار الصدري للمشاركة بالإنتخابات المقبلة.

وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "يرحب ائتلاف النصر بعودة التيار الصدري للمشاركة بالإنتخابات القادمة، ويرى بالعودة زخماً وطنياً باتجاه مشاركة شعبية واسعة بالإنتخابات".

وأضاف، "يدعو ائتلاف النصر الشعب إلى مشاركة إنتخابية واسعة لتمكين الإصلاح والتغيير".

وشدد على "ضرورة إلتزام المفوضية والقوى السياسية بإجراء إنتخابات نزيهة وفق معايير عادلة بعيداً عن توظيف إمكانات الدولة أو المال السياسي أو سياسة فرض الإرادات".