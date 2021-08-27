الاعلام الامني: القبض على مطلوبين وضبط اسلحة مخالفة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مطلوبين للقضاء وتضبط بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة غير مرخصة في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قوة مشتركة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وشعبة مكافحة المخدرات في طوز خورماتو ، تمكنت من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٢٨) مخدرات ق. ع في منطقة امام احمد ، وبحوزتهما مواد مخدرة واسلحة خفيفة ورمانات يدوية ونواظير مختلفة وانواع من الحراب والسيوف".



واضافت انه "تم ، تسليم المطلوبين الى جهة الطلب اصوليا ".