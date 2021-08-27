"مفوضية اللاجئين" تستعد لنزوح نحو نصف مليون أفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أنها تستعد لنزوح جماعي لما يقرب من نصف مليون أفغاني بعد سيطرة طالبان.

وقالت كيلى كليمنتس، نائبة رئيسة المفوضية، إنه من المتوقع في أسوأ الأحوال مغادرة نحو 515 ألف شخص أفغانستان بنهاية العام الحالي.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي إلى الدول المجاورة لأفغانستان، والتي استقبلت بالفعل 5.2 مليون أفغاني، حوالي 90% منهم في إيران وباكستان.

وكانت المفوضية دعت، في وقت سابق، دول جوار أفغانستان إلى فتح حدودها لاستقبال النازحين.

وقالت "مفوضية اللاجئين" إن على جيران أفغانستان إبقاء الحدود مفتوحة بعدما أدى تقدم مسلحي طالبان إلى تفاقم الأزمة في البلاد.

وتابع متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف قائلا :"عدم القدرة على البحث عن الأمان قد يهدد أرواح مدنيين لا حصر لها. المفوضية مستعدة لمساعدة السلطات الوطنية على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية حسب الحاجة".

من جانبه، قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن نقص الغذاء في أفغانستان "مريع للغاية" ومتفاقم، مشيرا إلى أن الوضع يحمل كل مؤشرات كارثة إنسانية.