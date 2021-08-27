تركيا.. قطع الاتصال على الهواء مع ضيفة تحدثت بالكردية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 أغسطس 2021

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا الليلة الماضية انتقادات عنيفة على خلفية قطع اتصال ضيفة خلال بث مباشر لتحدثها باللغة الكردية.



المذيعة ديدام أرسلان يلماز، مقدمة برنامج “لا تستلم” قطعت الاتصال خلال برنامجها المقدم على قناة (شو تي في).

وفي أحدث حلقات برنامجها استضافت يلماز الشقيقتين أيفر تاشي وخيرية تاشي. وخلال حلقة البرنامج أجرت عمة الشقيقتين، تركان تاشي، مداخلة هاتفية باللغة الكردية وجهت خلالها الحديث إلى ابنتي شقيقها قائلة: “عما تبحثان هناك”.

أثارت محادثة تركان هذه حالة من التوتر داخل الاستوديو، حيث اضطرت إدارة القناة إلى حظر الإهانات المتبادلة.

لا نعرف اللغة الشرقية

من جانبها طالبت يلماز بقطع الاتصال عن السيدة تركان قائلة: “لا، لابد أن نفهم نحن أيضا يا سيدة تركان. اقطعوا الاتصال عن السيدة تركان، إذ لا يمكنها التحدث هكذا وإهانة الفتيات. أنا أفهم القليل من الكردية، وهذا أمر مرفوض قطعا. تحدثوا مع العمة، ولتتحدث التركية، فهنا الجمهورية التركية ونحن لا نعرف اللغة الكردية. لو نعرفها فسنفهم ونتحدث أيضا”.

وبعد دقائق عاودت السيدة تركان الاتصال وواصلت حديثها باللغة التركية. وعقب هذه الواقعة تصدرت وسوم “اللغة الكردية” و”لا تتجاوزي حدودك يا ديدام أرسلان” مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قطع يلماز الاتصال عن الضيفة لتحدثها بالكردية.

من جانبه أدان البرلماني بريش ألتاي، هذه الواقعة. وقام ألتاي بنشر تغريدة حملت وسم “لا تتجاوزي حدودك يا ديدام أرسلان” قائلا: “اللغة الكردية من لغات هذا البلد، وإن كنتِ لا تفهمينها عفليك بإحضار مترجم إذا. لا يمكنك التصرف هكذا بحق أي شخص”.

يذكر أن الحكومة التركية تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.