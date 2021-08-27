ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة و15 ألف طن ذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 20 سفينة، تزامنًا مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 15797 طن فوسفات و9686 طن يوريا، و3364 طن داي أمونيوم.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 1808 أطنان خشب زان و1022 طن أبلاكاش و15 ألف طن ذرة، فضلا عن 3700 طن خردة و1442 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 33870 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 1392 طنا.