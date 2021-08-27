سوق السمك في دمياط.. "البطاطا" أكلة الغلابة و"الجمبري" ١٨٠ جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط تراجعا نسبيًا، صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تزايد إقبال الأهالي على شراء الجمبري والكابوريا والبربوني.

وقال عماد شطا، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"الخليج 365"، إن الأسعار لم تسجل ارتفاعا في كثير من الأنواع بسبب كثرة العرض والطلب.

وأضاف علي، أن سعر كيلو البوري وصل إلى ٧٠ جنيها، والجرانة ٤٠ جنيها وحتى ٦٠ جنيها، والطبارة ٥٠ جنيها، وبلغ "الشبار الأخضر" ٤٠ جنيهًا بينما "البلطي الكبير" ٣٥ جنيهًا.

وسجل سعر الدنيس ٩٠ جنيهًا والهليلي ٨٠ جنيهًا، والقاروص ١٢٠ جنيهًا والجمبري "كبير" ١٨٠ جنيه وللمتوسط ١٤٠ جنيها، و٤٠ جنيها للسردين، والبطاطا ٢٥ جنيها والماكريل ٣٥ جنيها.

وبلغ سعر الكابوريا ٦٠ جنيها، والسبيط ٩٠ جنيها والمرجان ٥٠ جنيها وهو السعر نفسه للبربروني.