إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بطريق "سفاجا- سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية الكيلو 155 اتجاه "سفاجا_سوهاج", بالقرب من قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام باستقبال 7 أشخاص مصابين "زوجين وأطفالهما الخمسة"، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سفاجا_ سوهاج.

وتبين إصابة كل من عبدالناصر حسين محمد، 52 عامًا، وزوجته ثناء عبدالغنى زين، 42 عامًا، اشتباه كسر بالركبة اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهما حسن عبدالناصر حسين، 17 عامًا، وآدم 10 أعوام، وأبو بكر 13 عامًا، وأحمد 13 عامًا، وأنس 16 عامًا، مقيمين بمركز ديروط، محافظة أسيوط.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.