وزير الزراعة يتفقد المركز التنسيقي بالٱقصر ويوجه بحل مشاكل المزارعين فى الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبرافين اجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر.

وأشاد وزير الزراعة خلال تفقده للمركز بخطة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر، والتي من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي الذي يسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل ويعمل علي رفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

واستعرض القائمين على المشروع أمام وزير الزراعة والوفد المرافق له نماذج للدورات التدريبية عن تطبيقات المنصة الزراعية وأخرى عن الشمول المالي وأهميته بالنسبة للعاملين بقطاع الزراعة، واستمع لعدد من طلبات المزارعين وأصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة فى محافظة الأقصر ومنطقة الصعيد.

ومن ناحيته أكد محافظ الأقصر على أهمية المركز ودوره في توعية المزارعين من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بكافة مجالات الزراعة بما يسهم في بناء قدرات العاملين بهذا القطاع .

ولفت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة إلي أن زيارة وزير الزراعة تعد بمثابة انطلاقة حقيقية للمركز الذي يعمل علي نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات الصعيد .

‏

‏وعلي هامش جولته بالمركز أجري وزير الزراعة حواراً مع عدد من المزارعين ناقش خلاله معهم عدد من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة كما حث المزارعين علي تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي .