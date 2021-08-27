البنوك الكبرى تبدأ تلقي طلبات التمويل العقاري بمبادرة 3% خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

بعد مرور أكثر من شهر على صدورها، تبدأ كافة البنوك في تلقي طلبات العملاء في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة سنوية 3% متناقصة خلال الأيام القادمة بعد قرب انتهائهم من تهيئة ضوابط المبادرة على أنظمة الحاسب الآلي بكل بنك، وخاصة بما تضمنه من تسهيلات تحدث لأول مرة تحدث تاريخ الجهاز المصرفي من فترة سداد تمتد إلى 30 عاما بسعر فائدة منخفض للغاية.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن الشهر الماضي رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.

وفي محاولات للحصول على تمويل بالمبادرة شهدت أروقة الفروع في البنوك تردد العملاء بكثافة على فروع البنوك الكبرى سواء للتقدم بطلب للحصول على تمويل في المبادرة أو للاستفسار عن بنودها، ولكن مسؤول خدمة العملاء في البنوك طلبوا منهم إرجاء طلباتهم حتى الانتهاء من إجراءات العمل الداخلية للمبادرة قريبا.

ويشارك 22 بنكًا في مبادرات التمويل العقاري سواء الجديدة أو القائمة من وقت سابق لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، وهي: "البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقاري، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي".

كما تشارك بنوك: "بلوم-مصر، والزراعي المصري، وقناة السويس، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول، والشركة المصرفية العربية الدولية، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي".

وفي الوقت الذي تنتظر بعض البنوك الكبرى للانتهاء من أنظمة العمل الداخلية لتفعيل المبادرة مثل التجاري الدولي و الاهلي ومصر والعقاري، بدأت بعض البنوك في تلقي طلبات العملاء ودراستها مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي حيث البنك الأخير بدأ في ضخ أول تمويل بالمبادرة حسب ما ذكره مديرو الفروع.

وقال مسؤولو خدمة العملاء في بعض فروع البنك الأهلي ومصر والعقاري، إنه تم تعميم تعليمات مبادرة التمويل العقاري على الفروع، والانتهاء من الإجراءات الداخلية للعمل، على أن يتم قبول طلبات العملاء للبدء في دراسة طلبات التمويل بالمبادرة خلال الأيام القادمة.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن البنك يستهدف ضخ 30 مليار جنيه قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة سنوية متناقصة 3%، بما يمثل 30% من إجمالي الشريحة المخصصة للمبادرة من جانب البنك المركزي.

وقال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن البنك بدأ في تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% واستقبال طلبات العملاء على مستوى فروعه.

وقال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد، إن البنك بدأ في استقبال العملاء وتلقي طلباتهم في مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وأكد أن المصريين العاملين في الخارج يستطيعون الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، ولا توجد استثناءات أو تفرقة بين مصري عامل داخل أو خارج مصر تنطبق عليه نصوص المبادرة.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي مصر، مشاركته رسميًا، في تقديم تمويلات على شكل مرابحة، في مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية 3% على أساس متناقص، وفقا لأحكام الشريعة لمحدودي ومتوسطي الدخل وضخ أول تمويل بالمبادرة خلال الاسبوع الماضي.

ووضع المركزي تعريفا موحدا لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمبادرة وفقا للدخل الشهري للمواطن فمحدودي الدخل من لا يتجاوز دخله الشهري بين 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

ولم تضع المبادرة قيودا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية.