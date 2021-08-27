مصابون في اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بشارع الجامعة بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة ميكروباص رقم "9132 ي ط أ" بعمود إنارة بالطريق، وأسفر الحادث عن إصابة: "فرحان.س.س، ٢٨ عامًا، مهند.أ.ع، ١٤ عامًا، خالد.ح. ج، ٢٨ عامًا، عادل.ج.ع، ٦٠ عامًا، وليد.م.ر، ١٧ عامًا، عاطف.أ.م، ٤٨ عامًا، وعصام.ر.م، ٢٨ عامًا".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى الإيمان العام، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.