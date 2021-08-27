شكاوى من ارتفاع منسوب المياه بالقصير شرق.. ورئيس مركز القوصية تستقل جرارًا لردم الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تقدم عدد من أهالى عزبة يونس التابعة لقرية القصير شرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بشكاوى بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، ما أدى إلى غرق الطريق المؤدي إلى المعدية.

وقالت المهندسة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، إنه فور تلقي شكاوى من أهالي قرية القصير شرق بارتفاع منسوب مياه نهر النيل، جرى الانتقال إلى القرية برفقة معدات وجرارات زراعية ولوادر تابعة للوحدة المحلية لقرية فزارة في محاولة للسيطرة على ارتفاع منسوب المياه وعدم غرق الطرق المؤدية إلى المعدية.

وأكدت رئيس مركز ومدينة القوصية، على استمرار عمل مرسى معدية القصير شرق النيل الخاص بنقل الأهالي إلى مركز القوصية وعدم تأثرها من ارتفاع منسوب المياه؛ مشيرة إلى ردم الطريق وتسويته لتسيير عملية مرور المركبات من المعدية إلى القرية.

وأوضحت المهندسة هويدا شافعي، إلى أنه بالمعاينة الأولية تبين أن الطريق المؤدي إلى المعدية بطول حوالي ١٥٠ متر و عرض متوسط ٦ أمتار مغمور بالكامل بعمق حوالي ١٠سم؛ مشيرة إلى أن مساحات الأراضي المحيطة بالمرسي تقدر بحوالي ١.٥ فدان مغمورة بالمياه بعمق يتراوح بين ١٠ و ٢٠ سم و جميع تلك الأراضي "طرح نهر" للغمر في ذلك الوقت من كل عام و لا توجد أي مباني أو منازل في تلك المساحة.