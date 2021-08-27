مجلس الأمن يندد بالتفجير الانتحاري على مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - ندد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالهجوم الدامي الذي وقع أمس الخميس أمام مطار كابول في أفغانستان وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال وجنود أميركيون.

ووقع التفجير المزدوج بينما كان آلاف الأفغان يحتشدون أمام بوابات المطار لمغادرة البلاد ضمن عمليات الإجلاء التي تنظمها العديد من دول العالم.

ووصف مجلس الأمن الدولي الهجوم بأنه «مقيت للغاية» لتعمده استهداف مدنيين وأفراد يساعدون في عمليات الإجلاء.

وبدأت الدول عمليات إجلاء دبلوماسييها ورعاياها والأفغان الذين عملوا معها منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الإجلاء يوم 31 أغسطس الجاري، الموعد المحدد لانسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان.

وارتفعت حصيلة تفجير الأمس المزدوج، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في محيط مطار كابول، إلى 85 قتيلاً، بينهم 13 جندياً أميركياً.