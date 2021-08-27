16 قتيلاً في حريق بمصنع في كراتشي

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 16 شخصاً على الأقل واعتبر آخرون في عداد المفقودين في أعقاب حريق اندلع بمصنع في مدينة كراتشي العاصمة التجارية لباكستان اليوم الجمعة، وفق الشرطة.

كان أكثر من 25 عاملاً موجودين داخل المصنع الصغير الواقع في منطقة سكنية بالمدينة الساحلية عندما اندلعت النيران وانتشر الدخان الكثيف.

وقال شاهجهان خان، المسؤول في الشرطة "انتشلنا 16 جثة حتى الآن".

وأضاف "نحاول العثور على مزيد من الأشخاص المحاصرين لكن أخشى ألا يتمكنوا على الأرجح من الخروج"، موضحاً أنه ليس في المصنع مخارج طوارئ مناسبة.

وقال خان إن "السلالم المؤدية إلى السطح كانت مقفلة وإلا لتمكن العمال من النجاة هرباً إلى السطح".

بدوره، أكد المسؤول الإداري في مدينة كراتشي مرتضى وهاب عدم وجود مخرج آمن للعمال.