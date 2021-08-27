روسيا تدعو لتشكيل حكومة أفغانية شاملة

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إلى تسريع جهود المساعدة في تشكيل حكومة شاملة لجميع الأطراف في أفغانستان، بعد الهجوم الذي استهدف مطار كابول.

أدلى لافروف بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما بعد محادثات.

ودانت روسيا «بأشد العبارات» الهجوم الانتحاري على مطار كابول الذي أسفر عن 85 قتيلاً.

كان تفجيران قد هزا، أمس الخميس، محيط مطار كابول، حيث يحتشد آلاف الأفغان لمغادرة البلاد ضمن عمليات إجلاء تنظمها العديد من الدول.

وأسفر الهجوم عن مقتل 12 جنديا أميركيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، للصحافيين «ندين بأكبر قدر من الحزم هذه الاعتداءات».

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الخطر لا يزال كبيرا على الجميع في أفغانستان وأن تنظيم داعش الإرهابي وجماعات متشددة أخرى تحاول الاستفادة من الوضع الحالي في البلاد.

وأضاف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «الخطر كبير بالنسبة للجميع. وهذا الأمر يبقى أعظم دافع للقلق».

ورأى بيسكوف أن هذا الهجوم «يفاقم التوتر» في أفغانستان بعد أن سيطرة حركة طالبان على الأمور في 15 أغسطس الجاري.