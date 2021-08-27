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أنباء عن إطلاق نار في محيط مطار كابل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 23 دقيقة

مطار كابل

أكدت الخارجية الروسية ورود تقارير عن حادثة إطلاق نار جديدة في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الجمعة، بعد سلسلة الانفجارات الدموية التي دوت هناك أمس.

وأكد مركز الحالات الطارئة والأزمات التابع للخارجية الروسية أن طلقات نارية رصدت قرب البوابة الشرقية للمطار، دون ورود أنباء عن قتلى أو مصابين جراء الحادث.

وأكد المركز أن الوضع في محيط المطار لا يزال متوترا في ظل تفجيرات أمس التي تبناها تنظيم “داعش”.

وأودت تلك التفجيرات، حسب آخر المعطيات، بأرواح 110 أشخاص على الأقل، بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 عسكريا أمريكيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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