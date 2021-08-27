شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ننتظر 500 ألف لاجئ أفغاني بسبب الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا بسبب الأزمة في بلادهم وناشدت جيران أفغانستان إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي السلامة.

وقالت كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيجاز صحفي في جنيف "فيما يتعلق بالأعداد نتخذ استعداداتنا لنحو 500 ألف لاجئ جدد في المنطقة. هذا سيناريو الحالة الأسوأ".

وأضافت "رغم أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في المرحلة الحالية فإن الوضع داخل أفغانستان تطور بأسرع مما توقع أحد".