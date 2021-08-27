شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 مواطن أفغاني يعبرون الأردن إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأردنية اليوم مغادرة 2500 مواطن أفغاني إلى الولايات المتحدة، سمح الأردن بمرورهم عبر أراضيه الاثنين الماضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز أن مرورهم من الأردن ومغادرتهم تم وفق الترتيبات مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأشار إلى أن عملية مرور المواطنين الأفغان عبر الأردن قد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي وفق الاتفاق والترتيبات بين البلدين.