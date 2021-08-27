بكمين محكم.. شرطة كربلاء تقبض على عصابة تسليب

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "مفارزها القت القبض على عصابة من خمسة أشخاص لقيامهم بعمليات تسليب الدراجات النارية نوع " تكتك" في أماكن مختلفة من المدينة".

واضافت انه "بعد حوادث تسليب للدراجات نوع "التكتك"، تم تشكيل فريق عمل للبحث عن المتهمين وبعد جمع المعلومات الكافية وتدقيقها من قبل مكافحة الإجرام وجهد فني من قسم التقنيات تم التوصل الى المتهمين، وبعد نصب كمين محكم لهم أثناء محاولتهم تسليب أحد المواطنين تم القبض عليهم واعترفوا صراحة قيامهم بتسليب ثمانية دراجات نوع تكتك، كما اعترفوا أيضاً بأنهم قاموا بعملية تسليب من خلال أستئجار صاحب الدراجة، وبعد الوصول الى مكان بعيد عن الأنظار يشهرون المسدس أو السكين، ومن ثم يقومون بتسليب دراجته مع جهاز الموبايل الذي معه، حيث ضبط معهم مسدس وآلات جارحة عدد اثنين (سكين) كانوا يستخدمونها أثناء التسليب".



واشارت القيادة الى انه "تم تصديق أقوالهم قضائياً وإجراء كشف الدلالة بدلالتهم على محلات الحوادث واحيلوا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".