حيلة مدهشة لتسريع هاتف آيفون القديم

27 أغسطس , 2021



حدت أبل تلقائياً من سرعة أجهزة آيفون القديمة ذات البطاريات القديمة، ولكن يمكن لمالكي هذه الأجهزة تسريع أجهزتهم من جديد بحيلة رائعة.

واشتكى مستخدمو هواتف آيفون لسنوات من أن أبل تقلل بشكل متعمد من أداء الطرازات القديمة من هواتفها. وقد يكون من المحبط بالتأكيد أن يكون لديك هاتف ذكي باهظ الثمن بطيء مع تقدمه في السن.

ويعتقد البعض أن هذا الأداء البطيء بمرور الوقت مصمم لإجبارك على الترقية إلى طراز أكثر تكلفة. ومع ذلك، قالت شركة أبل إنها تهدف إلى منع البطارية القديمة من التسبب في إيقاف تشغيل غير متوقع عندما تحتاج إلى استخدام جهاز آيفون، ويؤدي خفض أداء الهاتف إلى تقليل الضغط على البطارية وتجنب زيادة التحميل عليها وتعطلها، وهو أمر يزداد احتماله عندما تبدأ بطارية الليثيوم أيون في التلاشي مع تقدم العمر.

وشارك مستخدمو ريدت مؤخراً حيلة بسيطة للتغلب على هذه المشكلة، وستحتاج إلى معرفة بعض الفرنسية لاستخدامها، حيث تعتمد على تعيين منطقتك إلى فرنسا في إعدادات الهاتف. ستجد زر التبديل في تطبيق الإعدادات، ضمن "عام" اضغط على "اللغة والمنطقة" ثم حدد فرنسا كمنطقتك، وهذا كل شيء.

وأثبتت هذه الحيلة نجاحها بالفعل، ووجد اختبار أجراه موقع GeekBench على هاتف آيفون 7 أن سرعة الهاتف تحسنت بشكل ملحوظ، مما يدل على أن وحدة المعالجة المركزية تعمل بسرعة أكبر عند ضبط المنطقة على فرنسا.

ولكن ما السر في ذلك؟ يعود الأمر إلى عام 2020 عندما فرضت فرنسا غرامة كبيرة على أبل بقيمة 25 مليون يورو بسبب الحد من أداء أجهزة آيفون القديمة، ومنذ نظام التشغيل OS 10.2 كان نظام التشغيل محدود الأداء للأجهزة القديمة لإيقاف استنزاف البطارية، مما يؤدي أحيانًا إلى إيقاف تشغيل الجهاز بشكل عشوائي.

وبسبب هذه الغرامة، اضطرت أبل لإغلاق ميزة إبطاء الهاتف في فرنسا، مما جعل الهواتف القديمة تعمل بشكل طبيعي فيها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.