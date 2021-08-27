بين العمل من المنزل والعمل من المكتب ما هي البيئة الأفضل للموظفين؟

27 أغسطس , 2021

بدأت الشركات في الانطلاق لتلبية الطلب على أنواع جديدة من الترتيبات المتعلقة بمكان العمل، فقد أظهر تفشي وباء كورونا كيف صار العمل طوال 40 ساعة أسبوعياً في مكان عمل يناسب الجميع أمراً عفا عليه الزمن.

ويبحث العاملون في مجال المعرفة عن نماذج جديدة لأماكن العمل، وما يظهر هو نماذج هجينة للنماذج القديمة.

ويقول الكاتب الأميركي كونور سين، في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" للانباء، إن من بين النماذج الجديدة التي يعتبرها تدعو إلى التفاؤل، نموذج "نيبورهود كلوب هاوس" (أو نادي الحي)، وهو خيار ما بين بين المقهى ومكان العمل المشترك.

ويقول سين: "فلنفكر في كيفية فشل نماذج أماكن العمل الثلاثة الحالية بالنسبة للكثير من العاملين"، فنموذج المكتب المركزي التقليدي قد يكون في موقع غير مناسب، أو ببساطة غير ضروري لنوع العمل الذي يتم إنجازه- وهو ما يعد أحد الأسباب وراء ما حظى به العمل عن بُعد من شعبية كبداية.

وأشار سين إلى أن نموذج العمل من المنزل له حدوده أيضا؛ حيث أنه لا يتوفر لكل شخص غرفة نوم احتياطية لتحويلها إلى مكتب منزلي، أو قد يكون مع العامل في المنزل أطفال صغار أو أفراد آخرين من الأسرة مما يمكن أن يتسبب في تعطيل يوم العمل.

ويرى سين أن بعض الأشخاص يفضلون العمل وسط أفراد من المهنيين بدلاً من قضاء يوم العمل بمفردهم. وحتى الآن، كان البديل هو نموذج تقليدي للعمل المشترك - وهو شيء أشبه بما تقدمة شركتا "وي وورك" و"إنداستريوس" الاميركيتان اللتان توفران مساحات العمل المشترك للشركات أو الافراد بنظام الإيجار - ولكن تلك أيضا لها قيودها. فغالبا ما تكون في مناطق تجارية مركزية.

كما أن هذه المساحات باهظة الثمن، وذلك وفقاً للغرض الذي تحتاج من أجله مكان العمل - فربما تحتاج فقط لمكان لقضاء ساعات قليلة في اليوم، أو لمرات قليلة في الأسبوع، وفي هذه الحالة لا تعتبر العضوية التي تتكلّف مئات الدولارات بصورة شهرية مكسبا .

ويقول سين: "لقد تعرفت على واحدة من تلك المنشآت، وهو نادي سويتش ياردز الموجود في أتلانتا (والذي يضم مجموعة من مساحات العمل المشترك)... أود أن أصفه بأنه مجرد وجه آخر لنموذج مقهى".

ويضيف: "ففي المقهى، يقوم المرء بالدفع مقابل الحصول على مشروب، ثم إذا كان المقهى مجهزا بمقاعد مريحة وطاولات، فقد ينتهي الأمر بالمرء بالعمل لبضع ساعات هناك، مما ينتج عنه تأجير المكان بصورة فعالة، مجانا. أما في نموذج النادي /كلوب هاوس/، يقوم المرء بدفع رسوم شهرية - وفي حالة نادي "سويتش ياردز" تكون الرسوم 50 دولارا في الشهر - ثم تحصل على مشروب مجانا".

ويشار إلى أن نادي "سويتش ياردز" موجود حاليا في ثلاثة مواقع بأتلانتا، اثنان منها في مجتمعات تعج بالعاملين المبدعين. وتعد الفكرة عبارة عن غرس مواقع عمل في قلب الأحياء التي يعيش بها الأشخاص بدلاً من المناطق التقليدية للمكاتب.

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ويوضح سين أن ذلك مفهوم مثالي للأعضاء الذين يرغبون في العمل من خارج منازلهم، ومقابلة أشخاص على أساس شبه منتظم، ولكنهم لا يرغبون في قطع مسافات طويلة من أجل الذهاب إلى العمل في مكاتب تقليدية، أو لهؤلاء الذين قد تكون عضوية العمل في مساحات مشتركة مكلفة بالنسبة لهم.

وبالنسبة لأصحاب نوادي الـ "كلوب هاوس"، توفر رسوم العضوية الشهرية تدفقات نقدية من الممكن التنبؤ بها. ونظرا لأنهم يقومون ببيع العضوية بدلاً من بيع مواقع محجوزة، فإنهم يمكنهم بيع المساحة أكثر من مرة، شأنهم شأن ما تقوم بع صالات الالعاب الرياضية، وذلك بدلا من الاضطرار إلى تقسيم المساحة بين مستأجري المكاتب.

وفي الوقت نفسه، هناك مفهوم مشابه في مدينة نيويورك يحمل اسم "داي بيز"، قام بتأسيسه مديرون تنفيذيون سابقون في شركة "وي وورك"، يسعى إلى سد الفجوة بين العمل في المكتب والعمل من المنزل. ويقول سين: "أعتقد أنه نوع العمل الذي يتناسب جيدا مع إعادة تطوير مراكز قطاع الضواحي الأكبر، لاستيعاب المزيد من العاملين عن بُعد".

ويوضح سين أن الامر أشبه بما تقوم به سلاسل الوجبات السريعة المحلية الكبرى، لتحويل تركيزها إلى خدمات الـ "درايف ثرو" للحصول على الوجبات أثناء الانتظار داخل السيارة) بدلا من تناول الطعام داخل صالات المطاعم، فمن المنطقي بالنسبة للعاملين الذين يعملون لفترة من الوقت من المنزل وعن بُعد من أماكن أخرى، أن يقوموا بالدفع بصورة مباشرة مقابل الحصول على نوع مساحة العمل التي يريدونها، بدلا من إنفاق 5 دولارات لشراء القهوة، أملا في العثور على نوع بيئة العمل التي يرغبون فيها في الوقت الذي يريدونهز