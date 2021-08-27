دراسة: مخاطر الجلطات بسبب كورونا أعلى بكثير من تلك الناجمة عن أسترازينيكا وفايزر

27 أغسطس , 2021

أشارت دراسة بريطانية مفصّلة إلى أن مرضى فيروس كورونا يواجهون خطر إصابتهم بتجلط الدم، أكثر بكثير ممن تم تطعيمهم بلقاحي "استرازينيكا" أو "فايزر".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن الدراسة، التي نشرت في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" أنه بالنسبة لكل عشرة ملايين شخص، يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا"، سيعاني حوالي 66 آخرين من متلازمة تجلط الدم، مقارنة بما عليه في الظروف العادية.

ويقارن هذا الرقم بـ12 ألف و614 حالة أكثر، تم تسجيلها لدى عشرة ملايين شخص، أظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس.

وتتبعت الدراسة 29 مليون شخص، حصلوا على جرعتهم الأولى إما من لقاح "استرازينكا" أو "فايزر" في الفترة بين كانون أول/ديسمبر 2020 ونيسان/إبريل الماضي وتابعت أيضا حوالي 7ر1 مليون من مرضى كورونا.

ويبدو أن النتائج تدعم قرار مواصلة استخدام لقاح "استرازينيكا"، الذي كان ثمّة مخاوف منه بشأن السلامة، لحماية الأشخاص من نقلهم إلى المستشفيات أو الوفاة.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" اليوم أن دراسة أظهرت أن المخاطر المتزايدة من نقل الأشخاص إلى المستشفيات أو الوفاة، بسبب تجلط الدم، بالنسبة لأي شخص مصاب بفيروس كورونا "أعلى بكثير" مما عليه بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح.

وذكر باحثون أن عملهم هو الأول الذي يقارن لقاحي "استرازينيكا" و"فايزر" بالمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، على نطاق واسع.

يأتي هذا البحث، وهو أكبر دراسة من نوعها في تلك القضية، بعد أن خلص طبيب شرعي إلى أن مذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، كانت قد حصلت على جائزة، توفيت بسبب مضاعفات ناجمة عن لقاح "استرازينيكا".

فقد توفيت ليزا شاو، في أيار/مايو الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تلقيها جرعتها الأولى.