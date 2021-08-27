الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد حضوره مؤتمر بغداد

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عبدالستار هادي الجنابي سفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية ، التقى نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الجانبان علاقات الإخوة والجوار التاريخي للعراق ودول الخليج العربي، وبين معالي الأمين العام أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن واستقرار العراق ومهتمه بإعادة اعماره".وواضافت ان "الجانبان اتفقا على تفعيل آليات الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجهات العراقية المختصة، وتفعيل آليات الحوار المشترك".

واشارت الوزارة الى ان "الأمين العام أكد استعداده لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وناقش الجانبان آليات وتوقيتات وصول والوفد المرافق له بغداد".

