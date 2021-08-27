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رسميا.. كاسيميرو يجدد عقده مع الريال حتى 2025

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-27 | 14:04

رسميا.. كاسيميرو يجدد عقده مع الريال حتى 2025

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أعلن نادي الإسباني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه كاسيميرو خلال الفترة المقبلة.
وأصدر المرينجي بيانًا رسميًا أعلن من خلال الاتفاق مع كاسيميرو على تجديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة لينتهي في صيف عام 2025.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تجديد عقود عدد كبير من لاعبيه مثل تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وكريم بنزيمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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