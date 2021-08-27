انت الان تتابع خبر رسميا.. كاسيميرو يجدد عقده مع الريال حتى 2025 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-27 | 14:04
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه كاسيميرو خلال الفترة المقبلة.
وأصدر المرينجي بيانًا رسميًا أعلن من خلال الاتفاق مع كاسيميرو على تجديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة لينتهي في صيف عام 2025.
وكان ريال مدريد قد أعلن عن تجديد عقود عدد كبير من لاعبيه مثل تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وكريم بنزيمة.
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