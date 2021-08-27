رسميا.. كاسيميرو يجدد عقده مع الريال حتى 2025

وأصدر المرينجي بيانًا رسميًا أعلن من خلال الاتفاق مع كاسيميرو على تجديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة لينتهي في صيف عام 2025.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تجديد عقود عدد كبير من لاعبيه مثل تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وكريم بنزيمة.